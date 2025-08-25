Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü

Cerenli Mahallesi'ndeki düğünde tartışma kavgaya dönüştü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Cerenli Mahallesi'ndeki bir evin avlusunda dün akşam düzenlenen düğünde aileler arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu damadın yakını Eşe A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaralanan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Vefat eden kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.