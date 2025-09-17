Adana'da El Kaide Üyesi Kardeşlerin Duruşmasında Mütalaa Açıklandı

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu belirtilen Ahmet Baykara ile ağabeyi Yusuf Baykara'nın yargılanmasına ilişkin cumhuriyet savcısının mütalaası açıklandı.

Mütalaanın içeriği ve savunmalar

Cumhuriyet savcısı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bombalı saldırılarda bulunduklarını belirtti. Savcı, sanıklar hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Suriye'de bir uzman çavuşun yaralandığı ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırı nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanıklardan Ahmet Baykara, SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada El Kaide ile bağlantısı olmadığını, Suriye'ye insani yardım amaçlı gittiğini ve eylem planlamadığını öne sürdü. Ahmet, mütalaayı kabul etmediğini belirterek birleşen iddianame yönünden ayrıntılı savunma hazırlamak istediğini söyledi. Ağabeyi Yusuf Baykara de suçlamaları reddederek Suriye'ye insani yardım amacıyla gittiğini savundu.

Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarını dinledikten sonra sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

MİT operasyonu ve soruşturma süreci

MİT Başkanlığı istihbaratı sonucu, Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde TSK üs bölgeleri ve konvoylarına yönelik eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti. Baykara'nın takip edildiğini fark ederek Afrika'ya kaçtığı belirlenmiş ve istihbarat ile risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te bir Afrika ülkesinde yakalanmıştı.

Adana'ya getirilen Ahmet Baykara'nın sorgusu sırasında, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ifade edilen ağabeyi Yusuf Baykara, kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. İkili 17 Ekim 2024'te tutuklandı ve haklarında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanıkların, Suriye'de 30 Ocak 2018'de bir uzman çavuşun yaralandığı ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıya ilişkin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıla kadar hapsi istenen ve birleşme talepli iddianame, 25 Temmuz'da 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.