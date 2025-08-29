Adana'da Evde 2 Bin 809 Uyuşturucu Etkili Hap Ele Geçirildi: 1 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Evde 2 Bin 809 Uyuşturucu Etkili Hap Ele Geçirildi
Adana'da polis ekipleri, bir ikamette toplam 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Operasyon Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.A (16)'yı takibe aldı. Yapılan araştırmanın ardından ekipler, şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan polis, çeşitli yerlere gizlenmiş halde 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap buldu ve ele geçirdi.
Gözaltı, Adli Süreç ve Görüntüler
Operasyonun ardından M.A. gözaltına alındı ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca narkotik ekiplerinin ikamette çeşitli yerlere gizlenmiş hapları bulma anı, polis kamerasınca görüntülendi.
