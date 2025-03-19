Adana'da Evde Sabun Paketleme Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da, sosyal medya üzerinden 'evde sabun paketleme' ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya paylaşımına göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılık suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Şüphelilerin hesaplarında tespit edilen 5,5 milyon lira işlem hacmi dikkat çekti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'sine adli kontrol kararı verildi. Jandarma, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.