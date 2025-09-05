DOLAR
Adana'da Evde Uyuşturucu: 2 Sanığa 22 yıl 6'şar Aya Kadar Hapis İstemi

Adana Seyhan'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen E.E. ve M.B. hakkında, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:26
İddianame kabul edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan E.E. ve M.B. hakkında, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılığın tamamladığı iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerinin İsmetpaşa Mahallesi'nde, 6 Şubat tarihinde E.E.'ye ait adrese düzenlediği operasyon ayrıntılarıyla yer aldı.

Operasyonda, zanlıların poşete gizledikleri 19,57 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobille yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi. İddianamede ayrıca adreste, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

Sanıkların deşifre olmamak için kod adları kullandıklarının kaydedildiği iddianamede, E.E. ve M.B. hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen iki sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacağı kaydedildi.

