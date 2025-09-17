Adana'da evinin önünde silahlı saldırı: Eser Barış hayatını kaybetti

Ziyapaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda polis ve sağlık ekipleri müdahale etti

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, evinin önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Eser Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Barış'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için soruşturma ve çalışma başlattı.