Adana'da evinin önünde silahlı saldırı: Eser Barış hayatını kaybetti

Adana Seyhan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Eser Barış yaşamını yitirdi; polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 06:59
Adana'da evinin önünde silahlı saldırı: Eser Barış hayatını kaybetti

Adana'da evinin önünde silahlı saldırı: Eser Barış hayatını kaybetti

Ziyapaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda polis ve sağlık ekipleri müdahale etti

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, evinin önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Eser Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Barış'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için soruşturma ve çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ulaştırma Yatırımlarının 2026-2028 Rotası: Lojistik ve Raylı Sistem Önceliği
2
Adana'da Silahlı Saldırı: Sedat Oyunlu Hayatını Kaybetti
3
Hulusi Akar: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu
4
Bayrampaşa Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında 6 Şüpheli Daha Tutuklandı
5
BM Likidite Krizi: 2026 Bütçesinde Kesintiler ve BM80 Girişimi
6
Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü
7
Yozgat'ta AK Parti ile Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa