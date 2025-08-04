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Adana'da Filistin İçin Çadır Nöbeti Tutuluyor

AGD Adana Şubesi, Gazze'deki saldırıları protesto etmek için çadır kurarak bir haftalık nöbete başladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 20:23
Adana'da Filistin İçin Çadır Nöbeti Tutuluyor

Gazze'ye Destek İçin Nöbet

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır kurarak nöbet tutmaya başladı. Derneğin gönüllüleri, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki Duygu Kafe Gençlik Meydanı’nda bir araya gelerek "Filistin için, insanlık için nöbete duruyoruz" etkinliği kapsamında çadır kurdular.

Bilgilendirme ve Farkındalık

Etkinlik alanında oluşturulan platformda, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar ve Filistinlilerin yaşadığı insani dram hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz, burada yaptığı konuşmada, nöbet çadırının bir hafta boyunca açık kalacağını belirtti. Beyaz, bu etkinlik ile Gazze’deki insanlık dramına dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

Erken dönemleri hatırlatan Beyaz, "İsrail yaklaşık iki yıldır Gazze’yi yerle bir etti. Özellikle son aylarda bombalardan değil, açlıktan ölen çocukların haberlerini alır hale geldik. Gün geçtikçe acılarımız daha da derinleşiyor" diye konuştu.

Filistin Davasında Birlik

Etkinliğe katılan Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da Filistin meselesini gündemde tutmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Çalışkan, "Buradaki duruşumuzun herhangi bir siyasi ya da ideolojik yönü yok. Tamamen insanlık adına buradayız. Yaklaşık iki yıldır insanlık tarihinin en acı senaryolarından biri gözlerimizin önünde yaşanıyor. Bu soykırımdan yalnızca Batılı ülkeler değil, bazı Müslüman ülkeler de sorumludur" şeklinde konuştu.

Çadır nöbeti, 9 Ağustos'ta sona erecek.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto...

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır kurarak nöbet tutmaya başladı. Dernek gönüllüleri, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki Duygu Kafe Gençlik Meydanı’nda bir araya gelerek “Filistin için, insanlık için nöbete duruyoruz” etkinliği kapsamında çadır kurdu. Etkinliğe, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan (sol 3) da katıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto...

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır kurarak nöbet tutmaya başladı. Dernek gönüllüleri, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki Duygu Kafe Gençlik Meydanı’nda bir araya gelerek “Filistin için, insanlık için nöbete duruyoruz” etkinliği kapsamında çadır kurdu. Etkinliğe, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan (sol 3) da katıldı.

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