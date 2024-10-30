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Adana'da Gıda İşletmelerinde Denetim Faaliyetleri

Adana'da gıda işletmelerine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor, uygun olmayan işletmelere büyük cezalar uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:57
Adana'da Gıda İşletmelerinde Denetim Faaliyetleri

Adana'da Gıda İşletmeleri Denetleniyor

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliğini sağlamak için önemli bir denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda, lokantalardan restoranlara, kafelerden otellere kadar geniş bir yelpazede birçok işletmeye göz atıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da bu denetimlerde yer aldı.

Denetimlerin Amacı ve Sonuçları

Kökçüoğlu, denetimleri sürdüreceklerini ve ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 bin denetim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kökçüoğlu, uygunsuz bulunan işletmelere toplamda 17 milyon lira para cezası uygulandığını ifade etti.

İşletmelere Süre Verildi

Son denetimlerde 6 bin işletme incelendi. Belirlenen eksiklikler için esnafa süre verildiğini açıklayan Kökçüoğlu, bu süre sonunda yapılan düzeltmelerin tekrar denetleneceğini belirtti. İlgili yasalar gereği uygunsuz bulunan her işletmeye idari para cezası kesileceğinin altını çizdi.

Adana'da gıda güvenliği standartlarını artırmak için çıktıkları denetim seferberliği, yerel esnaf için önemli bir dönüşüm süreci oluşturuyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

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