Adana'da Gizli Kamera Skandalı: Gündoğdu Koleji'nde Resim Öğretmeni E.İ. Tutuklandı

Adana'da Gizli Kamera Skandalı

Adana'da özel bir okulda, öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği gizli kamera ile diğer öğretmen ve öğrencileri görüntülediği tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasıyla şüpheli öğretmen E.İ. tutuklandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Adana Gündoğdu Koleji'nde bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yansıması fark ederek tavan arasına yerleştirilmiş gizli bir kamera buldu ve olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis incelemeleri sonucu, okulda görevli resim öğretmeni E.İ.'nin kamerayı yerleştirdiği tespit edildi.

Yapılan aramalarda, hem okulda hem de şüphelinin evinde çeşitli görüntüler ele geçirildi. Soruşturma kapsamında E.İ. gözaltına alındı ve tutuklandı; emniyetteki ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Okulun Açıklaması ve Hukuki Süreç

Okul yetkilileri olayın doğru olduğunu doğruladı, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

