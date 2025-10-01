Adana'da Güvenlik Kamerasıyla Yakalanan Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana'da güvenlik kameraları hırsızı ele verdi: Zanlı tutuklandı

Olay ve soruşturmanın seyri

Adana'da park halindeki 3 motosikleti çalmakla suçlanan zanlı, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı.

11 Eylül tarihinde Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki iki motosikletin kilitleri kırılarak çalındı. Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden hareketle iki motosikletin aynı kişi tarafından çalındığı belirlenirken, şüphelinin ikametine yapılan baskında Ümit Y. (32) gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada, zanlının Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda park halindeki bir motosikleti daha çalma olayına karıştığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntülerdeki anlar

Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında zanlı; bir motosikleti otoparktan iteleyerek götürürken, kısa bir süre sonra çaldığı başka bir motosikleti SUV tipi aracın bagajına yükleyip götürürken görülüyor. Başka bir görüntüde ise zanlının Alparslan Türkeş Bulvarı'nda park halindeki motosikleti çalma anı yer alıyor.