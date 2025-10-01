Adana'da Güvenlik Kamerasıyla Yakalanan Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana'da park halindeki 3 motosikleti çalmakla suçlanan Ümit Y. (32), güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:41
Adana'da Güvenlik Kamerasıyla Yakalanan Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana'da güvenlik kameraları hırsızı ele verdi: Zanlı tutuklandı

Olay ve soruşturmanın seyri

Adana'da park halindeki 3 motosikleti çalmakla suçlanan zanlı, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı.

11 Eylül tarihinde Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki iki motosikletin kilitleri kırılarak çalındı. Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden hareketle iki motosikletin aynı kişi tarafından çalındığı belirlenirken, şüphelinin ikametine yapılan baskında Ümit Y. (32) gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada, zanlının Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda park halindeki bir motosikleti daha çalma olayına karıştığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntülerdeki anlar

Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında zanlı; bir motosikleti otoparktan iteleyerek götürürken, kısa bir süre sonra çaldığı başka bir motosikleti SUV tipi aracın bagajına yükleyip götürürken görülüyor. Başka bir görüntüde ise zanlının Alparslan Türkeş Bulvarı'nda park halindeki motosikleti çalma anı yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek
2
Trabzon'da Yoroz Limanı'nda İnsansız Deniz Aracı Kontrollü İmha
3
İsrail Ordusu Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi: Batı Şeria'da Gözaltılar
4
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını görkemli sezonla kutluyor
5
Mersin'de Kadın İtfaiyeciler Zorlu Parkurlarda Afete Hazırlanıyor
6
Bakan Bak: Eylül'de Milli Sporculardan Tarihi Başarılar
7
Trump'ın Gazze Planı: Bölgeyi Ne Bekliyor?

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam