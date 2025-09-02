Adana'da Hasan Alpargün'ün 'reddi hakim' talebi reddedildi

Adana'da 6 Şubat 2023 depreminde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında, tutuklu müteahhit Hasan Alpargün'ün avukatının mahkeme başkanı için yönelttiği reddi hakim talebi reddedildi.

Sanık vekilinin 10 Temmuz'daki duruşmada, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının "tarafsızlığını yitirdiği" iddiasıyla yaptığı talep, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeni heyeti tarafından değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında avukatın ileri sürdüğü gerekçelerin hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nitelikte olmadığını belirterek, talebin reddi yönünde görüş bildirdi.

İnceleme sonucunda, itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle reddedilen 12. Ağır Ceza Mahkemesi kararında şu ifadeler yer aldı:

"Katılan vekilinin reddi hakim taleplerine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 24. maddesinde belirtilen 'hakimin reddi veya çekinmesi' koşullarının bulunmadığı, bu nedenle katılan vekilinin reddihakim taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."

Dava süreci

Olayla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği tespit edilmiş, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilerek 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirası tutarındaki parayı Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Hakkında açılan davada Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, kararı hukuka aykırı bularak dosyayı 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etmişti.

Yeniden görülen davanın 10 Temmuz duruşmasında, Alpargün'ün avukatı 12. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek reddi hakim talebinde bulunmuştu; bu talep ise mahkemece reddedildi.