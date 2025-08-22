DOLAR
Adana'da Hırsız Eve Tırmanarak Girdi — Zanlı Tutuklandı

Adana Seyhan'da 17 Ağustos'ta 38 bin lira çalan zanlının eve tırmanarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı; şüpheli Serhat A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:55
Adana'da Hırsız Eve Tırmanarak Girdi — Zanlı Tutuklandı

Adana'da Hırsız Eve Tırmanarak Girdi — Zanlı Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir ikamete tırmanarak giren hırsızın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sonrası yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 Ağustos tarihinde, Tahir K.'ye ait tek katlı müstakil evden 38 bin lira çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yakındaki başka bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntüler ve Yakalama

Görüntülerde bir kişinin müstakil evin penceresinin demir korkuluğundan dama tırmanarak eve girdiği belirlendi. Ekipler, görüntülerden yola çıkarak zanlının kimliğini tespit etti ve şüpheli Serhat A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Anları

Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının yürüyerek müstakil evin bulunduğu sokağa geldiği, ikametin penceresinin demir korkuluğundan dama tırmanıp eve girdiği, bir süre sonra kapıdan çıkarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

