Adana'da Hız İhlalleri Artık Yapay Zeka ile Tespit Ediliyor

Adana'da, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli radar sistemleri kullanılmaya başlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projesi çerçevesinde, Radarsan tarafından üretilen ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi envanterine dahil olan Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi, kentte devreye alındı.

Özellikle Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, trafik kazalarının sık yaşandığı bölgelerde hız ihlallerinin engellenmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor. Keşiflerde, yerli ve milli hız tespit cihazları ile hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik hassasiyet gösterilmektedir.

Bu sistem, operatöre ihtiyaç duymaksızın, tüm hava koşullarında gece ve gündüz, araçların plaka, cins ve hız bilgilerini okuyabiliyor. Yapay zeka tarafından tespit edilen araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanı, PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına iletilmektedir. İhlal tespit edilen araçlara dair veriler, trafik ekiplerine anlık bildirimlerle ulaşıyor.

Trafik ekipleri, hız ihlallerinin yoğun olduğu bölgelerde araç veya tripot üzerinde yerleştirilen kameralarla araçları sürekli olarak kayıt altına alıyor. Kameranın görüntü alanında yaklaşık 100 metre mesafedeki araçların plakaları ve anlık hızları otomatik olarak belirleniyor.

Ayrıca, sistemin sağladığı avantajlarla birlikte, araç sahipleri hakkında yakalama kararı bulunması durumunda ekrana veri gönderilmesi sayesinde şüphelilerin yakalanması da gerçekleşiyor. Bu yenilikçi sistem, Adana'nın trafik güvenliğine önemli katkılarda bulunmayı amaçlıyor.

Adana'da trafik polisleri, radar uygulamalarını yapay zeka destekli sistemle gerçekleştiriyor.Ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgelerde hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi için radar denetimlerini, yerli ve milli hız tespit cihazı ile aralıksız sürdürüyor.

Adana'da trafik polisleri, radar uygulamalarını yapay zeka destekli sistemle gerçekleştiriyor.Ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgelerde hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi için radar denetimlerini, yerli ve milli hız tespit cihazı ile aralıksız sürdürüyor.