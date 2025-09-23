Adana'da İki İş Yerinden Hırsızlık: Hıdır K. Tutuklandı

Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yapan Hıdır K. yakalandı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Kafeden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:32
Olayın Detayları

Adana'da iki ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül tarihinde merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki bir iş yerine hırsız girdiği ihbarı üzerine adrese gitti.

Ekipler, şüpheli Hıdır K. (22)'yi çaldığı 5 tıraş makinesi ve 2 saç kurutma makinesi ile yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının, 13 Eylül'de merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeden bilgisayar kasası, bahşiş kutusu ve 1000 lira çalınması olayından da arandığı belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının kafeden bilgisayar kasası ve bahşiş kutusunu çalma anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

