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Adana'da İnşaat Şantiyesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızla müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 10:45
Adana'da İnşaat Şantiyesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen yangın, inşaat şantiyesindeki konteynerlerde paniğe neden oldu. Yangın, Çanaklı Mahallesi'nde devam eden konut inşaatı kapsamında, yatakhane olarak kullanılan konteynerlerin henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu gerçekleşti.

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar devam ederken, konteynerde hasar meydana geldiği bildirildi. Konuyla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

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