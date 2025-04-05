Antalya'da Minik Koşucular Yağmur Altında Maraton Heyecanı Yaşadı

Antalya, 20. Uluslararası Runtalya Maratonu'na ev sahipliği yaptı. 20 ülkeden toplam 500 minik çocuk, yağmur altında koşarak etkinliğin başlangıcını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Turset Project Management tarafından düzenlenen maraton, 2006'dan bu yana profesyonel koşucularla amatörleri bir araya getiriyor.

Minik Adımlar Koşusu ile Etkinlik Başladı

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, 20 farklı ülkeden gelen çocukların katıldığı "minik adımlar" koşusuyla açıldı. Kalabalık, sıcak yaz gününde bile bu etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Yarın Büyük Yarışlar Gerçekleşecek

Yarının görünümünde, 65 ülkeden 2 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 10 bin koşucu katılacak. Koşu programında 5K, 10K, 21K, 42K ve 10K Takım Yarışı yer alıyor.

Turset Project Management Genel Müdürü'nden Açıklama

Turset Project Management Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, organizasyonun heyecanla hazırlandığını ve maratonun coşku dolu bir şekilde tamamlanacağını belirtti. Eğlence ile sporu harmanladıklarını vurgulayan Emeklioğlu, "Spor turizmi, dünyanın en hızlı büyüyen turizm hareketidir. Üç günlük spor festivali tadında bir organizasyon. Antalya, mevcut iklimi ve tesis kapasitesi ile spor turizminin başkenti" dedi.

Etkinlikler Sonrası Konser ve Ödül Töreni

Yarışmaların ardından konser, parti ve ödül töreni gibi etkinlikler düzenlenecek. Tüm katılımcılar, bu renkli atmosferin tadını çıkaracak.

Antalya'da düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu, 20 ülkeden 500 minik çocuğun yağmur altında koşusuyla başladı.

Antalya'da düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu, 20 ülkeden 500 minik çocuğun yağmur altında koşusuyla başladı.