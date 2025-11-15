Adana'da İnşaattan Düşen 45 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 5 katlı bir inşaatta çalışan 45 yaşındaki Kubbettin Kaya, inşaatın 4. katından dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve Yapılan İşlemler

Olay yerinde polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Kubbettin Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve inşaattaki çalışmalar durduruldu.

ADANA'DA ÇALIŞTIĞI İNŞAATIN 4.KATINDAN DÜŞEN 45 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.