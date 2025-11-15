Adana'da İnşaattan Düşen 45 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 5 katlı inşaattan düşen 45 yaşındaki Kubbettin Kaya yaşamını yitirdi; cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:08
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 5 katlı bir inşaatta çalışan 45 yaşındaki Kubbettin Kaya, inşaatın 4. katından dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve Yapılan İşlemler

Olay yerinde polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Kubbettin Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve inşaattaki çalışmalar durduruldu.

