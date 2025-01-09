Adana'da İşçi Kurtarıldı: Asansör Halatı Koptu

Adana'da Asansör Halatı Koptu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda, 10 katlı bir apartmanın dış cephe boyasını yapmakta olan bir işçi, asansör halatının kopması sonucu 4'üncü katta mahsur kaldı.

İtfaiye Ekipleri Harekete Geçti

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Hızla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, halatta asılı kalan işçiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

İşçi Sağ Salim Kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin başarılı kurtarma operasyonu sonrasında işçi, halattan indirilerek güvenli bir şekilde aşağı getirildi. Yapılan kontrollerde, işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu olay, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, benzer kazaların yaşanmaması için iş alanlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.