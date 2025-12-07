Adana'da Jandarma 23 bin 876 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi: 1 Tutuklama

Adana'da jandarma uyuşturucu operasyonu

23 bin 876 hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüreğir ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda arama yapıldı.

Adreste yapılan aramada jandarma 23 bin 876 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli S.T.’yi gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

