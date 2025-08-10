Adana'da Jandarma, Piknikçileri Orman Yangınlarına Karşı Uyardı

Orman Yangınlarına Dikkat!

Adana'da, Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlarda piknik yapan vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak önemli bir uyarıda bulundu.

Piknik Alanlarında Denetim

Jandarma, serbest girişlerin olduğu ormanlık alanda çıkabilecek yangınların önlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bilgilendirme yapılarak piknik yapanların mangal ateşlerini tamamen söndürmeleri ve çevreye çöp atmaktan kaçınmaları istendi.

Yola Dikkat!

Bunun yanında, jandarma ekipleri girişlerin yasak olduğu ormanlık alanlarda denetimlerini artırarak sürücüleri sigara izmariti ve çöp atmamaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan Hassasiyet Çağrısı

Ailesiyle birlikte pikniğe giden Abdullah Belice, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orman yangınları haberlerini üzülerek takip ediyoruz. Jandarmanın uyarılarına dikkat ediyoruz. Mangalımızı yaktıktan sonra ateşimizi söndüreceğiz ve temizliğimizi yaparak ayrılmayı düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan da bu konuda hassas olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

