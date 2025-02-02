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Adana'da Kaçak 300 Litre Etil Alkol ve 1000 Aroma Kiti Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda 300 litre etil alkol ve 1000 aroma kiti ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:43
Adana'da Kaçak 300 Litre Etil Alkol ve 1000 Aroma Kiti Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyon sonucunda kaçak 300 litre etil alkol ve 1000 aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamete operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada yapılan detaylı incelemelerde, ikametteki kaçak alkol ve aroma kitleri tespit edilerek, ilgili kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından soruşturma devam ediyor.

Adana'da kaçak 300 litre etil alkol ve 1000 aroma kiti ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli...

Adana'da kaçak 300 litre etil alkol ve 1000 aroma kiti ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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