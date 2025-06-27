Adana'da Kadın Yolcunun Uygunsuz Görüntüsünü Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da özel halk otobüsünde gerçekleşen tepki çeken bir olayda, 75 yaşındaki A.M.A. isimli bir şüpheli, 44 yaşındaki G.T.'nin uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla çektiği iddia ediliyor.

Olay anı, otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Seyir halindeki otobüste bulunan diğer bir yolcu, durumu fark ederek hemen şüpheliye tepki gösterdi ve polisin aranmasını istedi.

Olayın ardından, otobüs şoförü kapıları kapatarak şüpheliyi Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Burada gözaltına alınan A.M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan, şüphelinin emekli hakim olduğu öğrenildi. Olayın detayları ve kamera kayıtları incelenmeye devam ediyor.

Adana'da özel halk otobüsünde kadın yolcunun uygunsuz görüntüsünü cep telefonuyla çektiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.