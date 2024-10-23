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Adana'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda 18 yaşındaki Baran Cengiz yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:03
Adana'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da Kahvehanede Silahlı Saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yer alan Barbaros Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 18 yaşındaki Baran Cengiz hayatını kaybetti.

Saldırı Anı ve Sonrası

Olay, kahvehanede oturan Baran Cengiz'e yakın bir mesafeden yaklaşan bir saldırganın tabancayla ateş etmesiyle gerçekleşti. Cengiz, başına isabet eden mermi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olayın ardından, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

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