Adana'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Yaşlı Çiftin Trajik Ölümü

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu bir yaşlı çiftin hayatını kaybettiği bildirildi. Tek katlı müstakil evde meydana gelen olayda, Soner Koçak, uyumakta olan babası Ömer Faruk Koçak (68) ve annesi Semiha Koçak (64)'ı uyandırmak istedi.

Koçak, ebeveynlerinin hareketsiz yattığını ve ağızlarından kan geldiğini fark edince hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzücü bir şekilde çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemeler, yaşlı çiftin gece odada yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini ortaya çıkardı. Ömer Faruk Koçak'ın, bir gün önce sobanın borusunun tıkalı olduğunu fark ederek eşine, "Soba borusunu yarın temizlerim," dediği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Önemli

Bu trajik olay, soba kullanırken karbonmonoksit gazı riski ve güvenlik önlemlerinin alınmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Karbonmonoksit, renksiz ve kokusuz bir gaz olduğundan, fark edilmesi son derece zor olan tehlikelidir.

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.