Adana'da Kayalıklardan Düşen Tarım İşçisi Yaralandı

Adana'nın Aladağ İlçesinde Kaza

Adana'nın Aladağ ilçesinde, kayalıklardan düşen bir kişi yaralandı. Erbişim Mahallesi'nde hayvan otlatan Aziz Çelik, kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay Anı ve Müdahale

Düşüşü gören çevredekiler, hemen CANKUR ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, Çelik'i bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık kontrolü için Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralı Durumu

Hastaneye ulaşan Aziz Çelik'in vücudunda ciddi kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.