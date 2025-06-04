Adana'da Kaza: Anne ve Bebeği Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucunda feci bir kaza gerçekleşti. Olayda, bir anne ve 1,5 yaşındaki bebeği hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Ceyhan-Kadirli kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde meydana geldi. Ramazan Kement'in kullandığı 01 DD 828 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya K. yönetimindeki 01 VBR 36 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan Ramazan Kement ile aynı araçtaki Selver Sonkaya ve 1,5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ancak yapılan müdahalelere rağmen, Selver Sonkaya ve bebeği Alparslan Sonkaya kurtarılamadı. Anne ve bebeğinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak, sürücü Ziya K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın nedenleri ve detayları ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve bebeği yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve bebeği yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.