Adana'da Market Çalışanına Darbede Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Adana'da Şok Edici Olay

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi'nde meydana gelen bir olay, market çalışanı A.Ç.'nin bir müşteri tarafından darbedilmesiyle gündeme geldi. O anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Ayrıntıları

100. Yıl Mahallesi'nde yer alan bir markette çalışan 15 yaşındaki A.Ç., cep telefonu uygulaması üzerinden alınan bir sipariş doğrultusunda bir müşteriye marul teslim etmeye gitti. Siparişi teslim ettikten sonra, iddialara göre müşteri, ürünün kalitesini beğenmediğini belirterek marketle iletişime geçti.

Bu durumdan sonra markete gelen Koray K., A.Ç.’ye saldırarak darbetti. O anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şikayet Süreci

Olayın ardından A.Ç.’yi hastaneye götüren market sahibi Ramazan Gündeş, darp raporu aldı ve ardından 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne giderek Koray K'den şikayetçi oldu. Gündeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeğenim siparişi getirdiğinde böyle bir olayla karşı karşıya kaldı. Gerçekten çok üzücü bir durum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" şeklinde konuştu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde market çalışanı, müşteri tarafından darbedildi. Yeğenini hastaneye götürerek darp raporu alan iş yeri sahibi Ramazan Gündeş (fotoğrafta), müşteriden şikayetçi oldu.

