DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.756.810,09 -0,15%

Adana'da Market Çalışanına Darbede Şok Olay: Güvenlik Kamerası İle Kaydedildi

Adana'da bir market çalışanı, müşteri tarafından darbedildi. Olay anları güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:56
Adana'da Market Çalışanına Darbede Şok Olay: Güvenlik Kamerası İle Kaydedildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir market çalışanının müşteri tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 100. Yıl Mahallesi’nde yer alan bir markette, A.Ç. (15) cep telefonu uygulamasıyla aldığı siparişi teslim etmek üzere müşteri Koray K.'ya marul götürdü.

Siparişin tesliminin ardından, iddiaya göre Koray K., iş yerini telefonla arayarak ürünün kendisine hitap etmediğini belirtti. Daha sonra markete gelen müşteri, A.Ç.’yi darbetti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

A.Ç.'yi hastaneye götüren ailesi, burada darp raporu aldı. Ardından 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği’ne giderek Koray K.’den şikayetçi oldu.

İş yeri sahibi Ramazan Gündeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeğenim siparişi götürdüğü sırada bu olay yaşandı. Müşteri, ürünü beğenmediği için yeğenimi darbetti. Gerçekten çok üzücü bir durum, böyle bir şeyin yaşanmasından mutlu değiliz ama oldu. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.Ç.’yi darbeden kişinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğu belirtildi. Ayrıca, bekçinin nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatına istinaden adliyeye sevk edildiği ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde market çalışanı, müşteri tarafından darbedildi. Yeğenini...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde market çalışanı, müşteri tarafından darbedildi. Yeğenini hastaneye götürerek darp raporu alan iş yeri sahibi Ramazan Gündeş (fotoğrafta), müşteriden şikayetçi oldu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde market çalışanı, müşteri tarafından darbedildi. Yeğenini...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde market çalışanı, müşteri tarafından darbedildi. Yeğenini hastaneye götürerek darp raporu alan iş yeri sahibi Ramazan Gündeş (fotoğrafta), müşteriden şikayetçi oldu.

İLGİLİ HABERLER

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
2
Yalçın'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu: Terörsüz Türkiye Süreci Önem Arz Ediyor
3
Kuzey Makedonya Yerel Seçim Tarihini Belirledi
4
Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu
5
Sudan'da 'Teşekkürler Türkiye' Programı Düzenlendi
6
Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!
7
Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Yaraladı, Tutuklandı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı