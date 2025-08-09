Adana'da Market Çalışanına Darbede Şok Olay: Güvenlik Kamerası İle Kaydedildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir market çalışanının müşteri tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 100. Yıl Mahallesi’nde yer alan bir markette, A.Ç. (15) cep telefonu uygulamasıyla aldığı siparişi teslim etmek üzere müşteri Koray K.'ya marul götürdü.

Siparişin tesliminin ardından, iddiaya göre Koray K., iş yerini telefonla arayarak ürünün kendisine hitap etmediğini belirtti. Daha sonra markete gelen müşteri, A.Ç.’yi darbetti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

A.Ç.'yi hastaneye götüren ailesi, burada darp raporu aldı. Ardından 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği’ne giderek Koray K.’den şikayetçi oldu.

İş yeri sahibi Ramazan Gündeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeğenim siparişi götürdüğü sırada bu olay yaşandı. Müşteri, ürünü beğenmediği için yeğenimi darbetti. Gerçekten çok üzücü bir durum, böyle bir şeyin yaşanmasından mutlu değiliz ama oldu. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.Ç.’yi darbeden kişinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğu belirtildi. Ayrıca, bekçinin nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatına istinaden adliyeye sevk edildiği ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde market çalışanı, müşteri tarafından darbedildi. Yeğenini hastaneye götürerek darp raporu alan iş yeri sahibi Ramazan Gündeş (fotoğrafta), müşteriden şikayetçi oldu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde market çalışanı, müşteri tarafından darbedildi. Yeğenini hastaneye götürerek darp raporu alan iş yeri sahibi Ramazan Gündeş (fotoğrafta), müşteriden şikayetçi oldu.