Adana'da Mete Apartmanı davası: Müteahhit ve mühendis 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapse çarptırıldı

Adana'da Mete Apartmanı davasında karar

Sanıklara 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis

Adana'da, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mete Apartmanının yıkılmasıyla ilgili davada, tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran hakkında karar açıklandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkları "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek dosyada toplanan deliller ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden gelen bilirkişi raporu dikkate alındığında, sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Sanık savunmaları ve bilirkişi raporu

Sanık Atilla Tuğran savunmasında iddiaları reddetti ve şunları söyledi: "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki celselerde de beyan ettiğim gibi binayı yaparken kurallara uygun bir şekilde hareket ettik. O dönem gerekli olan odalardan izinler eksiksiz alındı. Zemin, temel taşıyıcılar ve donatılar gerekli özellikleri taşımaktadır. 1975 yılında yürürlükte olan deprem yönetmeliğini dikkate aldık. Bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Binanın inşaatından 25 yıl gibi bir zaman diliminin geçmesine rağmen bilirkişi raporu malzeme yorgunluğunu dikkate almamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden dava dosyasına gelen bilirkişi raporu eksiktir. Beraatimi ve hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum."

Diğer sanık Muzaffer Mete de suçsuz olduğunu ileri sürerek bilirkişi raporunu kabul etmedi.

Müşteki avukatları ise aynı bilirkişi raporu ışığında sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Dosya geçmişi

Soruşturma kapsamında Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Her iki sanık da 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Davaya daha sonra eklenen raporlardan biri, 17 Mart'ta dosyaya giren ve 7 akademisyenin hazırladığı 56 sayfalık Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu oldu; bu raporda binanın inşasında yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı belirtildi.

Mahkeme kararı, sanıkların suç niteliği, bilirkişi raporları ve dava sürecindeki savunmalar dikkate alınarak verildi.