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Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızının cenazeleri defnedildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:07
Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı

Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: Cenazeler Defnedildi

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta yaşanan trajik olayda, tabancayla vurulan bir anne ve iki kızı toprağa verildi. Buruk Mezarlığı'nda gerçekleştirilen defin işlemi ile Güldane Gerçek (20), ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek (44) sonsuzluğa uğurlandı.

Otopsi İşlemleri Tamamlandı

Cesetlerinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Güldane, Gaye ve Şenay Gerçek'in cenazeleri, aile üyeleri tarafından teslim alındı. Ardından, cenaze namazı ve defin işlemleri Buruk Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması adına çalışmalarını sürdürmektedir. Olayın arka planı ise birkaç gün öncesine dayanıyor. 24 Ağustos tarihinde intihar eden Muzaffer E. ile birlikte yaşadığı süreçte yaşanan tartışmalar sonucunda bu üzücü olay meydana geldi.

İddialara göre, Muzaffer E.'nin babası, intihardan sonra Gerçek ailesini hedef alarak, saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu durum, bölgede büyük bir üzüntüye ve infiale yol açtı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızının cenazeleri...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızının cenazeleri toprağa verildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızının cenazeleri...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızının cenazeleri toprağa verildi.

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