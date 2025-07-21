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Adana'da Motosiklet-Cip Çarpışması: 33 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosiklet ve cipin çarpışması sonucunda 33 yaşındaki sürücü Cumali E. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 08:06
Adana'da Motosiklet-Cip Çarpışması: 33 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen üzücü trafik kazasında, motosiklet ile bir cipin çarpışması sonucunda 33 yaşındaki Cumali E. hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda gerçekleşti. Yumurtalı 01 AEZ 943 plakalı motosikleti kullanan Cumali E., sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AZK 934 plakalı cipe çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Cumali E., Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı; ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cip sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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