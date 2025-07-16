Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası Felaketle Sonuçlandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Nurullah E. (31) idaresindeki 01 BCE 552 plakalı motosiklet ile Hakan K. (29) yönetimindeki 34 DSR 123 plakalı otomobil çarpıştı. Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gerçekleşti ve sonuçları oldukça dramatik oldu.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza sonrası motosikletin sürücüsü Nurullah E. ile arkasındaki yolcu Serhat Ş. yola savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden Serhat Ş.

Hastanede tedavi altına alınan Serhat Ş., ne yazık ki yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, kaza sonrası herkesin yüreğini burktu.

Sürücü Gözaltında

Olayın ardından Hakan K., polis tarafından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazanın nedenleri araştırılıyor.

Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.