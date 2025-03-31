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Adana'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hafif ticari araçla çarpılan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 21:48
Adana'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi ve kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü Hasan İ. (17) ile motosiklette bulunan Keremcan U. (20) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği an, çevredeki bir ikametin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bu tür kazaların önlenmesi amacıyla sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

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