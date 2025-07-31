Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Fırat Okumuş'un kullandığı 01 AOZ 754 plakalı motosiklet, bir bisikletli ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü kafasını refüje çarparak ağır yaralandı. Bisiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırılmadan önce hafif yaralı olarak olay yerinde müdahale edildi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okumuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bisiklet sürücüsünün tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek ifadesinin alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.