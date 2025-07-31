DOLAR
40,58 -0,02%
EURO
46,43 -0,33%
ALTIN
4.298,83 -0,66%
BITCOIN
4.796.691,43 -0,99%

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da bisiklet ile çarpışan motosiklet sürücüsü Fırat Okumuş hayatını kaybetti, bisikletli ise hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 04:30
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 04:30
Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Fırat Okumuş'un kullandığı 01 AOZ 754 plakalı motosiklet, bir bisikletli ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü kafasını refüje çarparak ağır yaralandı. Bisiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırılmadan önce hafif yaralı olarak olay yerinde müdahale edildi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okumuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bisiklet sürücüsünün tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek ifadesinin alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Cenaze, Adana Adli Tıp...

Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Cenaze, Adana Adli Tıp...

Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor
2
Amasya'da Traktör Devrilmesi: Uzman Çavuş Mücahit Demirci Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Türkiye ve Somali Arasında Nakdi Yardım Protokolü İmzalandı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
6
Montreux Caz Festivali'nde Türk Gecesi Coşkusu
7
Caz Müzisyeni Gregory Privat İstanbul'da Sahne Aldı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!