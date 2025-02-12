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Adana'da Motosikletle Kaçan Şüpheli Polisten Kaçamadı

Adana'da, polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonrası yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 05:18
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 05:18
Adana'da Motosikletle Kaçan Şüpheli Polisten Kaçamadı

Adana'da Şüpheli Motosiklet Sürücüsü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, polisin "dur" ikazına rağmen plakasız motosiklet ile kaçmaya çalışan bir şüpheli, gerçekleştirilen kapsamlı bir kovalamaca sonucunda yakalandı.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Ancak, sürücü dur ihtarına uymayarak Atatürk Caddesi'nden Ziyapaşa Bulvarı'na doğru hızla kaçmaya başladı. Ekipler, yaşanan durumu telsiz anonslarıyla diğer birimlere iletti.

Şüpheli, motosikletle Ziyapaşa Bulvarı'nda ilerlemeye devam ederken refüje ve bir polis aracına çarparak kaza yaptı. Bu kazanın ardından yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Ancak, Ramazanoğlu Caddesi'nde, polis ekipleriyle gerçekleşen kovalamaca sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ve kullandığı motosiklet, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

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