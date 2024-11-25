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Adana'da Motosikletli Saldırıda 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 07:32
Adana'da Motosikletli Saldırıda 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da Motosikletli Saldırganların Ateş Açtığı Anlar

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, iki motosikletli saldırgan bir kokoreçciye ateş açtı. Olay sonucu 17 yaşındaki A.B.Ç. hayatını kaybederken, 31 yaşındaki H.A. adlı bir kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olayın yaşandığı yer, Dağlıoğlu Mahallesi'nde yer alan Ahmet Cevdet Yağ Caddesi üzerindeki bir kokoreççi. İhbar üzerine hızlıca olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralanan bireylerin durumunu tespit etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. A.B.Ç., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis Ekipleri Kaçan Saldırganları Arıyor

Olayın ardından güvenlik güçleri, motosikletli saldırganların yakalanması için geniş çapta bir araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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