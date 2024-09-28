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Adana'da Müstakil Evde Yangın: Ormanlık Alana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen yangın, ormanlık alanı tehdit etmeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:09
Adana'da Müstakil Evde Yangın: Ormanlık Alana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke İlçesinde Yangın Alarmı

Adana'nın Feke ilçesinde bulunan Akkaya Mahallesi'nde, bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine derhal harekete geçen Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlıca müdahale etti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde, yangın çevredeki ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının ardından hasar gören müstakil evde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını belirtirken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı bilgisi verildi.

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. İhbar...

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye Feke Orman işletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. İhbar...

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye Feke Orman işletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. İhbar...

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye Feke Orman işletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. İhbar...

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye Feke Orman işletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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