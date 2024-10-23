Adana'da Öğretmen Akademileri Başladı

Öğretmenlerin Gelişimi İçin Yeni Bir Adım

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Öğretmen Akademileri", Türkiye genelinde 81 ilde uygulamaya konulmuş olup, Adana'da da çalışmalarına başladı.

Akademik Destek ve Yeni Fırsatlar

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonu altında, akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından müzik, edebiyat ve kültürel akademiler oluşturulmaktadır.

Vali Köşger'den Önemli Mesajlar

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Müze Kompleksi'nde yapılan açılış töreninde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunarak, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Köşger, öğretmenlerin geleceğe yön veren önemli figürler olduğunun altını çizerken, "Bizi biz yapan değerleri, geleceğin nesline öğretmekle yükümlü olan öğretmenlerimizdir" şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin Eğitimi Öncelikli Hedef

Düşüncelerini paylaşan İL Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, akademilerdeki hedefin, uzman kişilerin öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelmesi olduğunu belirtti. Bu sayede, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Katılımcılar ve Programın Kapsamı

Açılışa katılan öğretmenler, davetliler ve akademik uzmanlar, programın detayları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Köşger, öğretmenlerin eğitimi konusunda "bir mumun diğerini tutuşturması gibi" benzetme yaparak, eğitimdeki önceliğin öğretmenlerin kendi gelişimleri olduğunu vurguladı.