DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,1%
ALTIN
2.995,55 0,95%
BITCOIN
2.241.791,89 3,21%

Adana'da Öğretmen Akademileri Başladı

Adana'da öğretmenlerin gelişimi için başlatılan 'Öğretmen Akademileri' törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:02
Adana'da Öğretmen Akademileri Başladı

Öğretmenlerin Gelişimi İçin Yeni Bir Adım

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Öğretmen Akademileri", Türkiye genelinde 81 ilde uygulamaya konulmuş olup, Adana'da da çalışmalarına başladı.

Akademik Destek ve Yeni Fırsatlar

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonu altında, akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından müzik, edebiyat ve kültürel akademiler oluşturulmaktadır.

Vali Köşger'den Önemli Mesajlar

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Müze Kompleksi'nde yapılan açılış töreninde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunarak, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Köşger, öğretmenlerin geleceğe yön veren önemli figürler olduğunun altını çizerken, "Bizi biz yapan değerleri, geleceğin nesline öğretmekle yükümlü olan öğretmenlerimizdir" şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin Eğitimi Öncelikli Hedef

Düşüncelerini paylaşan İL Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, akademilerdeki hedefin, uzman kişilerin öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelmesi olduğunu belirtti. Bu sayede, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Katılımcılar ve Programın Kapsamı

Açılışa katılan öğretmenler, davetliler ve akademik uzmanlar, programın detayları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Köşger, öğretmenlerin eğitimi konusunda "bir mumun diğerini tutuşturması gibi" benzetme yaparak, eğitimdeki önceliğin öğretmenlerin kendi gelişimleri olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lukaşenko 2025'te Aday Olabileceğini Açıkladı
2
Beyaz Saray TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
3
Cezira Eyaleti'nde Artan Çatışmalar: 8 Kayıp ve 350 Aile Yerinden Edildi
4
Çin ve Hindistan Liderlerinin Tarihi Görüşmesi
5
Terörle Mücadele Vurgusu
6
Mısır ve İran Liderlerinden Bölgesel Gelişmelere Dair Önemli Görüşme

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak