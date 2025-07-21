Adana'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Adana'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Olay, Ceyhan-Kozan kara yolunun Mercimek mevkisinde yaşandı ve kaza sonucunda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza, Halis T. idaresindeki 01 AHP 666 plakalı otomobil ile Hasan T.'nin kullandığı 01 D 4381 plakalı kamyonet arasında gerçekleşti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar arasında sürücüler ile Halis T.'nin eşi Bedia ve kızı Damla bulunuyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, otomobil sürücüsü Halis T. ile eşinin sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtiliyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.