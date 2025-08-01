Adana'da Otoyol Gişesine Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazaya karışan otomobil, Bektaş Aydın (57) tarafından kullanılıyordu.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Sirkeli gişeleri yakınlarında gerçekleşti. Aydın'ın kullandığı 34 BJE 551 plakalı otomobil, otoyol gişesinin beton bloğuna çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Aydın ile birlikte Ali Şen (60), Zehra (50), Sercan (26) ve Muhammed Behran (15) hemen Ceyhan Devlet Hastanesi ve Adana’daki diğer hastanelere kaldırıldı.

Ancak, hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişesinin beton blokuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişesinin beton blokuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.