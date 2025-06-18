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Adana'da Oyun Aletleri İmalathanesinde Patlama: 3 Yaralı

Adana'da bir oyun aletleri imalathanesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı ve 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 13:48
Adana'da Oyun Aletleri İmalathanesinde Patlama: 3 Yaralı

Adana'da Patlama Sonrası Yangın Ortalığı Salladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir oyun aletleri imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bu korkutucu olay, iş yerinde büyük bir yangına yol açarak paniğe neden oldu.

Olayda, iş yerindeki üç kişi, vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. Hızla olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, patlama sırasında çevredeki bazı araç ve iş yerlerinde de hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürmektedir.

Gelen bilgiler, patlamanın imalathane içerisindeki sanayi tipi tüpten gaz sızması sonucu meydana geldiğini öne sürmektedir. Olayın nedenlerinin tam olarak belirlenmesi için incelemeler devam etmektedir.

Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Yangın...

Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Yangın...

Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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