Adana'da Park Halindeki Kamyonete Çarpan Araçta Üç Yaralı

Adana'da Kaza: Üç Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir kazada, park halindeki bir kamyonete çarpan otomobilde toplamda üç kişi yaralandı. Olay, Güneri Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Olay, Özge Demiryürek (30) yönetimindeki 01 FA 754 plakalı otomobilin, 01 AKS 507 plakalı kamyonete arkadan çarparak yaşandı. Kaza sonrasında araçta bulunanlar arasında 4 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan Özge Demiryürek, Kerziban Demir (43) ve 4 yaşındaki çocuk hızlı bir şekilde Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.