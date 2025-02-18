Adana'da Park Halindeki Taksi Kundaklandı

Adana'da Kundaklama Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Gazipaşa Mahallesi'nde park halindeki bir taksi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi.

Taksi Sahibi Olayı Anlık Kaydetti

Aras U.'ya ait 01 T 1977 plakalı taksinin kundaklanma anı, Aras U. tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bu görüntüler, olayın vahametini ortaya koydu.

İhbar ve Yangın Müdahalesi

Kundaklama olayının ardından Aras U, durumu derhal polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edilerek yangını hızla söndürdü.

Polis Soruşturma Başlattı

Olayla ilgili olarak, polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kundaklama olayının nedeni ve arka plandaki sebepler henüz bilinmiyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Adana'da bir taksi, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü.

Adana'da bir taksi, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü.