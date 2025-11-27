Şanlıurfa Bozova'da Tır Devrildi: Sürücü Ömer Açıkalın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kontrolden çıkan gübre yüklü tır devrildi; sürücü Ömer Açıkalın olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:59
Olayın Detayları

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Pirhalil Mahallesinde sabah saatlerine karşı meydana gelen kazada, iddiaya göre kontrolden çıkan bir tır şarampole devrildi.

Ömer Açıkalın yönetimindeki, 02 ABF 903 plakalı gübre yüklü tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü için bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, tır sürücüsü Ömer Açıkalın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından Açıkalın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Açıklamada, cenazenin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedenine ilişkin çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

