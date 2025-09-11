Adana'da parkta uyuşturucu satışı: 12 yıl 6 ay hapis, 125 bin lira ceza

Adana Seyhan'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan Ç.B.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:20
Mahkeme kararını açıkladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık Ç.B.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ç.B. cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 4 Ekim 2024'te sanığın Reşatbey Mahallesi Abidin Dino Parkı'nda, poşete gizlediği 8,03 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanaklarına dayanarak, Ç.B. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Ç.B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdı ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

