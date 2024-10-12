Adana'da Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adana'da Kaza: 5 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada toplam 5 kişi yaralandı ve tedavi altına alındılar.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, kaza Kozan-Feke kara yolunun Sırelif mevkisinde gerçekleşti. Çarpışmanın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada araçlarda bulunan M.Ş. (60), C.S. (67), M.K. (57), H.Ç. (55) ve F.Ş. (61) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.