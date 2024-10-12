DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.171.135,46 -0,65%

Adana'da Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kozan'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:33
Adana'da Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adana'da Kaza: 5 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada toplam 5 kişi yaralandı ve tedavi altına alındılar.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, kaza Kozan-Feke kara yolunun Sırelif mevkisinde gerçekleşti. Çarpışmanın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada araçlarda bulunan M.Ş. (60), C.S. (67), M.K. (57), H.Ç. (55) ve F.Ş. (61) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzeybatı Pakistan'da Aşiret Çatışması: 11 Ölüm
2
34 Ülke, İsrail'in UNIFIL Güçlerine Yönelik Saldırısını Kınadı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceza İnfaz Sistemi Üzerine Açıklama
4
Sudan'da Kolera Salgını Sonuçları Ciddi - 672 Can Kaybı
5
Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi
6
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eğitim Modeli Üzerine Konuştu
7
Diyarbakır Anneleri'nden Tepki: 'Mücadelemizi Durduramazlar'

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi