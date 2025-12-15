DOLAR
Karabük'te İstinat Duvarına Çarpan Otomobil Alev Aldı

Karabük'te Bahçelievler Mahallesi'nde istinat duvarına çarpan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; kazada yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:01
Bahçelievler Mahallesi'nde akşam kazası

Karabük'te bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 78 AAZ 895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bahçelievler Mahallesi 107. Cadde'de bir apartmanın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın ardından otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi.

Çevredekiler yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaparken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Kazada yaralanan olmadı, ancak otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

