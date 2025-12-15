DOLAR
İzmit'te U12 Maçında Kadın Hakeme Fiziksel Şiddet

İzmit'te U12 maçında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tanrıkulu, 18 yaşındaki aday hakem S.U.'ya fiziksel şiddet uyguladı; dernek yasal süreç başlatacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:26
Avni Kalkavan Stadı'nda gerilim: Antrenör sahaya girip adayı hakeme saldırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oynanan U12 Ligi müsabakasında bu akşam saat 18.00'de Avni Kalkavan Stadı'nda düzenlenen Çubuklu Bala Spor - Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşmasında tansiyon yükseldi. Maçın ilerleyen dakikalarında hakemin verdiği bir karara tepki gösteren Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tanrıkulu sahaya girerek müsabakanın seyrini olumsuz etkiledi.

Olayda aday hakem S.U. (18) fiziksel şiddete maruz kaldı. Yaşanan saldırı saha güvenliğini zedeleyerek hem müsabakanın düzenini bozdu hem de turnuvanın amaçlarına zarar verdi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından yapılan açıklamada, çocukların akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan U-12 Ligi müsabakalarında hakem S.U.'nun (18) bahsi geçen yaş grubundaki çocuklara örnek olması gereken bir antrenör tarafından fiziksel şiddete uğradığı belirtildi. Açıklamada, şiddetin her türlüsüne karşı olunduğu ve spor sahalarında bu tür olaylara asla tahammül edilemeyeceği vurgulandı.

Dernek açıklamasında ayrıca, bir kadın hakeme yönelik gerçekleştirilen bu saldırının sadece kınanmayacağı; daha önce de benzer olaylarla adı anılan ve spordan uzak tutulması gerektiği ifade edilen söz konusu kişi hakkında derneğin hukuk birimi aracılığıyla tüm yasal sürecin ivedilikle başlatılacağı bildirildi.

