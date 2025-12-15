DOLAR
Aksaray'da Motosiklet Otomobile Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Aksaray Minarecik Mahallesi'nde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu kurye yaralandı; yaralı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 21:59
Minarecik Mahallesi Ankara Caddesi'nde kaza

Aksaray'da Minarecik Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen kazada, park etmek üzere manevra yapan bir otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza sırasında otomobili park etmek isteyen Recep T. (23) idaresindeki 26 NC 744 plakalı otomobile, kurye Furkan Ç. (21) yönetimindeki 68 ADV 721 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak motorun altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

