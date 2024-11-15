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Adana'da Ruhsatsız Tüfek ve El Bombası Ele Geçirildi

Adana Seyhan'da yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tüfek ve el bombası ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:45
Adana'da Ruhsatsız Tüfek ve El Bombası Ele Geçirildi

Adana'da Silah Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, düzenlenen bir operasyonda 2 ruhsatsız tüfek ve el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevinde bulunan O.B.'nin Söğütlü Mahallesi'ndeki ikametinde silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyona geçildi.

Düzenlenen operasyonda, evin içinde 2 ruhsatsız tüfek ile birlikte bahçedeki köpek kulübesinde el bombası bulundu. Yetkililer, evdeki A.A. ve A.B.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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